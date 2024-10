Können mehr Primärversorgungseinheiten und Kassenstellen Spitäler entlasten?

Gemeinsam für eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung: Der steirische Landesrat Karlheinz Kornhäusl und Niederösterreichs Landesrat Ludwig Schleritzko tauschten sich heute in Graz über länderübergreifende Maßnahmen zur Stärkung des Gesundheitssystems aus. Die beiden Landesräte setzen auf den Ausbau des niedergelassenen Bereichs und die Schaffung zusätzlicher Studienplätze, um Spitäler zu entlasten und den Bürgern eine wohnortnahe medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Gesundheitsversorgung verbessern

Zentrale Themen des Treffens waren der Aufbau und die Weiterentwicklung von Primärversorgungseinheiten (PVE). Diese Gesundheitszentren, die unter anderem ein breites Spektrum an Haus- und Fachärzten vereinen, sollen besonders für junge Mediziner attraktiv sein, die lieber im Team statt in einer Einzelpraxis arbeiten. In der Steiermark sind bereits rund 20 PVE in Betrieb, darunter auch das Kinder-Gesundheitszentrum in Graz-Reininghaus, das von Kornhäusl und Schleritzko besucht wurde. Für das kommende Jahr sind zehn weitere Gesundheitszentren in der Steiermark geplant. Schleritzko hebt hervor: „Die Entlastung der Spitalsambulanzen gelingt nur, wenn wir den niedergelassenen Bereich stärken und wohnortnahe Versorgung ausbauen.“

Erhöhung der Medizin-Studienplätze dringend notwendig

Eine weitere Forderung der beiden Landesräte richtet sich an die Bundesregierung: Die Zahl der Medizin-Studienplätze soll moderat erhöht werden, um dem wachsenden Bedarf an Ärztinnen und Ärzten gerecht zu werden. Kornhäusl betont: „Es ist untragbar, dass jedes Jahr tausende Interessierte keinen Studienplatz bekommen, obwohl wir dringend Ärzte brauchen. Ein fixes Kontingent für jedes Bundesland könnte hier helfen.“ Schleritzko unterstreicht, dass die öffentlichen Investitionen in die Ausbildung von Medizinstudierenden von bis zu 500.000 Euro pro Person sinnvoll genutzt werden müssten. Daher fordern beide Länder, dass Studierende im Gegenzug einige Jahre im öffentlichen Gesundheitssystem des jeweiligen Bundeslandes arbeiten.

Attraktive Kassenverträge und neue Gesundheitszentren

Auch die Schaffung attraktiverer Kassenverträge sehen Kornhäusl und Schleritzko als notwendig an, um offene Stellen in der Versorgung besser besetzen zu können. Durch attraktive, bundeseinheitliche Verträge soll der Anreiz für Ärztinnen und Ärzte erhöht werden, sich als Kassenarzt niederzulassen statt als Wahlmediziner zu praktizieren. „Nur so“, so Kornhäusl, „können wir die Wartezeiten auf Behandlungen verkürzen und den Patientinnen und Patienten den Zugang zu raschen Terminen ermöglichen.“