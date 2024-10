Mehr als Nadel und Faden: Erstes offenes Nähatelier eröffnet in Graz

In Graz entsteht ein offenes Nähatelier: Ein neuer Treffpunkt für alle, die sich kreativ entfalten möchten.

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 19:06 / ©Montage: Canva Pro

Graz erhält ein neues kreatives Zentrum: Mit CO CREATE entsteht in der Münzgrabenstraße das erste offene Nähatelier der Stadt. Das Projekt richtet sich an Designer und Nähbegeisterte, die auf der Suche nach einem professionellen Raum und hochwertiger Ausstattung sind, um eigene Ideen umzusetzen.

Austausch und gemeinsame Projekte

Die Initiatorin Selina Grasser, Bühnen- und Kostümbildnerin aus Graz, hat den Raum als Treffpunkt und Werkstatt für kreative Köpfe konzipiert. Mit Maschinen für industrielle Näharbeiten, einem großzügigen Schneidetisch und verschiedenen hochwertigen Werkzeugen sollen hier ideale Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Doch CO CREATE bietet mehr als nur technisches Equipment: Es soll ein Ort für Austausch und gemeinsame Projekte werden – ein Treffpunkt für Menschen, die sich für Mode und Design begeistern.

Über 5.000 Euro konnten gesammelt werden

Aktuell sammelte das Projekt über eine Crowdfunding-Kampagne die letzten Mittel für die Ausstattung des Ateliers. Bis zum 14. Oktober hatten Unterstützer die Möglichkeit, das Vorhaben zu fördern und damit einen Beitrag zur entstehenden Näh-Community in Graz zu leisten. Insgesamt konnten 5.235 Euro gesammelt werden.