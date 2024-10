Premiere in Hartberg: Aussteller Markt mit Kunst und Tradition

Das Programm für den Markt in Hartberg bietet etwas für alle Altersgruppen.

Das Programm für den Markt in Hartberg bietet etwas für alle Altersgruppen.

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 19:25 / ©Montage: Canva Pro

Der „Aussteller Markt“ unter der Leitung des 33-jährigen Martin Resch bringt nicht nur Produkte, sondern auch die Geschichten der Aussteller auf die Bühne. Resch erklärt: „Wir wollen eine Verbindung schaffen, bei der das Publikum die Leidenschaft hinter den Produkten spüren kann.“ Diese persönliche Note hebt den Markt von anderen ab und verleiht ihm einen einzigartigen Charme.

Unterhaltung für die ganze Familie

Das Programm für den Markt in Hartberg bietet etwas für alle Altersgruppen. Musiker wie Philipp Griessler und Somerset Barnard sorgen für Stimmung, während Jonglina mit ihrer Weihnachtsshow und einem Mitmachzirkus speziell die jüngeren Gäste begeistert. Auf dem Aussteller Markt begegnen sich Menschen verschiedener Generationen. Resch selbst ist einer der jüngeren Teilnehmer, während auch Menschen bis ins hohe Alter ihre Produkte präsentieren. „„Es fasziniert mich aber verschafft mir Demut zugleich, denn einerseits ist es schön wenn Menschen in der Pension noch aktiv in der Gesellschaft teilnehmen und etwas unternehmen“, sagt Resch.

Premierenveranstaltung in Hartberg

Erstmals findet der Aussteller Markt in der Steiermark statt, und Resch hofft auf 30 Aussteller innen sowie 30 im Außenbereich. Dabei soll der Markt mehr sein als nur Unterhaltung. „Wir wollen eine Plattform bieten, auf der sowohl Tradition als auch Innovation Platz finden,“ erklärt er. Besonders bewegend wird der Beitrag von Philipp Griessler, der mit seinem Song „So hob i Di g’sehn“ das Thema Sternenkinder aufgreift. Resch hatte ursprünglich auch die Rednerin Olga Rudi eingeladen, deren persönliche Geschichte zu diesem Thema viele berührt. Sie wird mit einer Videobotschaft vertreten sein.