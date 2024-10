Nur mehr bis Ende Oktober: Hol dir noch bis zu 1.200 Euro

In Österreich können viele Bürger noch bis Ende Oktober 2024 von verschiedenen finanziellen Zuschüssen profitieren. Dabei stehen Boni von bis zu 1.000 Euro sowie ein zusätzlicher Öko-Bonus von 200 Euro zur Verfügung, was die Gesamtzahlung auf bis zu 1.200 Euro ansteigen lässt. Diese finanziellen Unterstützungen sind Teil der Maßnahmen, die den Bürgern in diesem Jahr zugutekommen, nachdem bereits der Klimabonus von bis zu 290 Euro ausgezahlt wurde.

Diese Boni gibt es für Österreicher

Zusätzlich zu den Klimaboni konnten viele auch vom Handwerker- oder Reparaturbonus sowie von Wohn- und Heizkostenzuschüssen profitieren. Je nach Wohnort variieren die Zuschüsse und deren Voraussetzungen. In Niederösterreich wird beispielsweise die „NÖ Pendlerhilfe“ von bis zu 1.000 Euro bis Ende Oktober 2024 ausgezahlt. Um diese Hilfe zu beantragen, müssen die Betroffenen ihren Antrag online auf der Website des Landes einreichen. Die Auszahlung erfolgt rückwirkend für das Jahr 2023.

Bedingungen für die NÖ Pendlerhilfe

Für den Erhalt des Zuschusses in Niederösterreich müssen die Antragsteller einen Hauptwohnsitz im Bundesland nachweisen und eine einfache Wegstrecke von mindestens 25 Kilometern zwischen Wohnort und Arbeitsstätte zurücklegen. Die Einkommensgrenzen sind ebenfalls festgelegt: Alleinstehende dürfen maximal 2.000 Euro monatlich verdienen, während für Alleinerziehende mit einem Kind die Grenze bei 3.600 Euro liegt. Bei Ehepaaren mit einem Kind beträgt die Grenze 4.400 Euro, und für jedes weitere Kind wird dieser Betrag um 800 Euro erhöht.

Fahrtkostenzuschuss in Kärnten

Der Zuschuss bemisst sich nach der Wegstrecke zur Arbeitsstätte und beträgt vier Euro pro Kilometer für Hin- und Rückfahrt. Wenn öffentliche Verkehrsmittel mit einer personenbezogenen Jahreskarte genutzt werden, erhöht sich der Zuschuss um 20 Prozent, sodass bis zu 1.200 Euro pro Jahr möglich sind. In Kärnten können Antragsteller bis zum 31. Oktober 2024 einen Fahrtkostenzuschuss von 825 Euro beantragen. Voraussetzung dafür ist ein Hauptwohnsitz in Kärnten sowie eine einfache Wegstrecke von mindestens fünf Kilometern zwischen Wohnort und Arbeitsstätte. Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel können je nach Einkommen und Entfernung bis zu 100 Prozent der Fahrkosten gefördert werden.

Zuschüsse in anderen Bundesländern

In weiteren Bundesländern, wie der Steiermark und Oberösterreich, sind ebenfalls Zuschüsse für Pendler verfügbar. In der Steiermark können bis zu 389 Euro und in Oberösterreich bis zu 421 Euro beantragt werden. Die Frist für die Antragstellung in diesen Regionen endet am 31. Dezember 2024. Die Anträge dazu und weitere Informationen findet man auf der Webseite der AK Steiermark bzw. der Webseite des Landes Oberösterreich. Weitere AK-Zuschüsse von mehreren Hundert Euro in vielen Bundesländern stehen ebenfalls noch zur Verfügung. Diese betreffen etwa die Kinderbetreuung oder Mobilität. Eine Übersicht aktueller Zuschüsse und Einmalzahlungen in ganz Österreich findest du auf Finanz.at.

Hast du bereits einen Zuschuss beantragt? Ja Nein Ich plane es noch Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal