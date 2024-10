Ticketchaos bei Eishockey-Derby: KAC-Fans erheben nun schwere Vorwürfe

Am 27. Oktober ging in Villach das lang herbeigefieberte Kärntner Eishockeyderby VSV vs. KAC über die Bühne, das die Villacher Adler mit einem 3:2 nach Overtime für sich entscheiden konnten. Auf dem Eis wurde hart um den Sieg gekämpft, doch auch hinter der Bande kam es zu unschönen Szenen. Mitglieder des KAC-Fanclubs haben sich bei 5 Minuten gemeldet, um von ihren schockierenden Erfahrungen beim Derby zu berichten.

Kein Einlass für KAC-Fans?

Wie erwartbar war, haben viele KAC-Fans Karten für das Spiel in der Stadthalle Villach gekauft. Doch als unser Leser Patrick (Name von der Redaktion geändert), der ein Stehplatz-Ticket für den Sektor K erworben hatte, zum auf dem Ticket beschriebenen Eingang kam, erwartete ihn und seinen Begleiter eine böse Überraschung: „Ihr dürft mit KAC-Dress nicht hinein“, soll ein Ordner zu Patrick gesagt haben. Auch Anton (Name von der Redaktion geändert) erlebte Ähnliches. „KAC-Fans mit normalen Karten für den Sektor K wurden bei dem dafür vorgesehenen Eingang nicht eingelassen“, erklärte er gegenüber 5 Minuten.

KAC-Fans sollen beschimpft und bespuckt worden sein

Nach einiger Verwirrung und nachdem Patrick zu einem anderen Eingang geschickt worden war, wo man ihm nahegelegt hatte, nach Hause zu gehen, wurde er wieder auf den ersten Eingang zum K-Sektor verwiesen. Dort wurde er schließlich eingelassen, doch der Weg zu seinem Platz führte durch eine Masse an blau-weißen Adlerfans – und diese sollen sich gegenüber den gegnerischen Fans nicht sehr sportlich verhalten haben. „Wir, im KAC-Trikot, mussten uns durch die Menge der VSV-Fans quälen, wo wir nicht nur beschimpft, sondern auch angepöbelt und sogar bespuckt wurden“, zeigt sich Patrick fassungslos. Sein Vater sei außerdem von einem VSV-Fan gestoßen worden, woraufhin sogar die Polizei eingriff. „Der Vorfall war bezeichnend für die aggressive Atmosphäre, die wir als Fans erleben mussten“, erzählt Patrick.

Keine freie Sicht aufs Eis

Doch auch nach dem Spießrutenlauf durch die Menge an Heimfans konnte der Klagenfurter Eishockeyfan sich nicht entspannen und das Spiel genießen: „Da im gesamten Auswärtssektor kein Platz mehr war, standen wir unmittelbar neben dem einem Interviewbereich, was uns wegen der aufgestellten Kameras und Lichttechnik kaum Sicht aufs Eis gewährte“, ärgert sich Patrick. Auch Anton bestätigte die Überfüllung des Gästesektors: „Kinder, aber auch Erwachsene wurden verdrängt und umgestoßen, es war kein Millimeter Platz, um sich zu bewegen; das WC aufzusuchen oder etwas zu trinken zu holen, war ein Kampf durch die Menschenmenge“, beschreibt er die Situation gegenüber 5 Minuten.

©zVg Hinter den Kameras hatten die KAC-Fans nur beschränkte Sicht aufs Eis.

Totale Überfüllung im Gästesektor

Die Überfüllung des Auswärtssektors sei nach Aussagen der KAC-Fans so schlimm gewesen, dass die Sicherheit in diesem Bereich nicht mehr gewährleistet werden konnte. „Alle Fluchtwege, Stiegenabgänge, Durchgänge waren voller Fans“, erklärt Anton. Und weiter: „Nicht auszudenken, wäre es zu einem medizinischen Notfall, einer Massenpanik oder einem anderen Vorfall gekommen. Meiner Meinung nach war es unverantwortlich und gefährend für alle Zuschauer, solche Menschenmassen in einen derart kleinen Sektor zu stopfen, ohne Rücksicht auf die Sicherheit der Fans.“ Zudem soll es zu tumultartigen Situationen zwischen VSV- und KAC-Fans gekommen sein, die nur durch einen schmalen Korridor voneinander getrennt waren. Dabei sollen neben Beschimpfungen und Spuckattacken volle Bierbecher und sogar Stinkbomben in den Gästesektor geflogen sein.

KAC-Fans kauften Tickets für Heimsektor

Doch wie konnte es zu diesen Szenen im Stehbereich kommen? Wir haben bei den Verantwortlichen des VSV nachgefragt und Geschäftsführer Martin Winkler um eine Stellungnahme zu den schweren Vorwürfen gebeten. Laut ihm sei es zur Überfüllung des Gästesektors gekommen, weil die KAC-Fans teilweise Tickets für den falschen Sektor gekauft hätten. „Für den Auswärtssektor wurden 100 Karten aufgelegt, die auch vom KAC-Obmann abgeholt wurden. Fans, die keine Karte bekommen haben, ignorierten die Meldung, dass der Gästesektor ausverkauft ist und kauften online Tickets für den VSV-Sektor“, erklärte Winkler. Der Sektor K sei laut Angaben der VSV-Verantwortlichen klar als Stehsektor für die Heimfans ausgewiesen, nur ein kleiner, gekennzeichneter Teil fungiere als Gästesektor.

Bis zu 200 KAC-Fans statt 100 im Gästesektor

„Es ist behördlich vorgeschrieben, dass die Stehplätze für Heim- und Auswärtsfans getrennt sein müssen“, erklärt Winkler. Laut ihm sei auch klar an die KAC-Fans kommuniziert worden, dass es keine Tickets mehr für den Auswärtssektor gebe und dass Stehplätze nach Fanlager getrennt sein müssten. Vor dem Derby stellte sich allerdings heraus, dass nicht alle diese Infos beachtet haben. „Wir haben dann schnell reagieren müssen. Wir konnten keine erkennbaren KAC-Fans in den VSV-Sektor lassen, deswegen haben wir die KAC-Fans, die einen Stehplatz im Sektor K gekauft haben, ebenfalls in den Gästesektor gesteckt“, so Winkler. Darum waren nun statt der geplanten 100 Personen insgesamt rund 180 bis 200 Personen im Auswärtssektor, eine genaue Zahl kann seitens des VSV nicht angegeben werden.

Behördliche Vorgaben wurden eingehalten

„Es war sehr voll, aber es sind trotzdem alle behördlichen und polizeilichen Vorgaben eingehalten worden“, betonte der Geschäftsführer des VSV. Es sollen auch genügend Ordner und Sicherheitskräfte vor Ort gewesen sein. Auf die Frage, wie man sicherstellen wolle, dass sich solche Szenen beim nächsten Derby nicht wiederholen, gibt es seitens des VSV aktuell noch keine klare Antwort: „Wir werden jetzt einmal intern besprechen, wie man solche Situationen in Zukunft vermeiden könnte.“ Es bleibt zu hoffen, dass es den Villachern gelingt und dass die Kämpfe zwischen VSV und KAC in Zukunft auf das Eis beschränkt bleiben.