Amtsleiter aus Braunau unter Verdacht: Missbrauchs-Fall sorgt für Entsetzen

Seit rund einem Jahr befindet sich ein Amtsleiter aus dem Bezirk Braunau wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauch in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Ried. Die Ermittlungen, die das Landeskriminalamt Oberösterreich führt, umfassen mehrere Verbrechen gegen Minderjährige.

Livestreams und Missbrauch: Ermittler untersuchen Datenträger

Der Amtsleiter soll für Liveübertragungen gezahlt haben, bei denen Kinder auf den Philippinen nach seinen Anweisungen missbraucht wurden. Der Bericht des Landeskriminalamts liegt der Staatsanwaltschaft bereits seit einem Monat vor und wird geprüft. Im Rahmen der Untersuchungen wurden zahlreiche digitale Datenträger sichergestellt und analysiert. Ob darauf Hinweise auf weitere Straftaten gefunden wurden, ist noch unklar. Sprecher Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried bestätigt, dass die Anklage vorbereitet wird.

Auswirkungen auf die Gemeinde

Die Gemeinde des Amtsleiters kann seine Position vorerst nicht neu besetzen. Erst mit einem rechtskräftigen Urteil könnten weitere Schritte eingeleitet werden, was die Verwaltung betrifft. Ein ähnlicher Fall sorgte im Juni am Landesgericht Ried für Schlagzeilen. Damals wurde ein 54-Jähriger, der in Kontakt mit einem Missbrauchsnetzwerk auf den Philippinen stand, zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er eine Zahlung für einen sexuellen Übergriff angeboten hatte, wie die „OÖNachrichten“ berichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2024 um 20:48 Uhr aktualisiert