Drogendeal in Wien gesprengt: Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Polizeieinsatz in Wien-Landstraße: Cannabis und Bargeld bei Verdächtigem sichergestellt.

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 21:06 / ©Pexels / Elsa Olofsson

Am 27. Oktober griffen Polizeikräfte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bei einem mutmaßlichen Drogenhandel in Wien-Landstraße ein. Die Beamten beobachteten den Handel und konnten rasch reagieren, um den Verdächtigen festzunehmen.

Festnahme und Beweissicherung am Wohnort

Der Verdächtige, ein 21-jähriger syrischer Staatsangehöriger, wurde bei der Aktion sofort angehalten. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung führte zur Sicherstellung von Bargeld in Höhe von 1.160 Euro in für den Drogenhandel typischen Stückelungen sowie etwa 395 Gramm Cannabis, verpackt in 69 kleinen Druckverschlussbeuteln.

Käufer unter Verdacht: Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz

Ein 22-jähriger Käufer aus der Russischen Föderation wurde ebenfalls kontrolliert. Bei ihm fanden die Beamten rund 9,4 Gramm vermutetes Cannabismaterial. Er wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, während der 21-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht wurde. Die Polizei setzt die Ermittlungen fort, um mögliche Verbindungen zu anderen Fällen aufzudecken.