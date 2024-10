Vom Nebel zum Sonnenschein: So wird das Wetter in Österreich

Wetterprognose für Dienstag: Nebel am Morgen, Sonne am Nachmittag.

Am Dienstagmorgen erwartet Österreich Nebel und Hochnebel, besonders in den Niederungen des Nordens, Ostens und Südostens sowie in Tal- und Beckenlagen, wie die Experten von GeoSphere Austria berichten. Während sich in diesen Regionen der Tag trüb gestaltet, darf sich das Bergland auf viel Sonnenschein freuen.

Auflockerungen am Nachmittag

Im Laufe des Tages beginnen sich die Nebelfelder allmählich aufzulösen, und der Himmel zeigt zunehmend freundliche Abschnitte. Am Nachmittag können von Nordwesten einige Wolken aufziehen, während sich über den Bergen Quellwolken bilden. In den alpinen Regionen besteht die Möglichkeit von kurzen, schwachen Regenschauern. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenschein angenehme Werte zwischen 13 und 19 Grad. Der Wind bleibt überwiegend schwach, was zu einem angenehmen Wettergefühl beiträgt.