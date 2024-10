Auto überschlug sich und landete im Wald: 77-Jährige war eingeklemmt

Leutschach an der Weinstraße

Veröffentlicht am 28. Oktober 2024, 21:40 / ©RK/ Trummer

Die 77-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz fuhr auf einer Gemeindestraße in Eichberg-Trautenburg, als sie aus bisher unbekannter Ursache links von der Straße abkam. Der von ihr gelenkte PKW überschlug sich und landete nach ungefähr 10 Metern abwärts in einem Waldstück. Ein Hausbewohner wurde durch die Geräuschkulisse auf den Unfall aufmerksam und verständigte den Notruf.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden

Die Feuerwehr konnte die verunfallte Lenkerin, welche in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, befreien. Sie wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wagna gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.