Cybercrime Helpline: Digitale Rettung für Betrugsopfer

Rund um den Nationalfeiertag jährt sich die Inbetriebnahme der Cybercrime Helpline zum zweiten Mal. Die Stadt Wien sorgt dafür, dass Opfer von Online-Kriminalität Unterstützung erhalten und nicht alleine gelassen werden. Die Helpline hat bereits in 2.080 Fällen erste Handlungsanweisungen gegeben und die Betroffenen an die entsprechenden professionellen Beratungsstellen verwiesen. Die Stadt betont zudem, dass bei Verdachtsfällen umgehend die Polizei informiert werden sollte. „Online-Kriminalität gehört zu den Schattenseiten der Digitalisierung. Wer in Wien Hilfe braucht, bekommt diese – auch in der digitalen Welt!“, so Digitalisierungsstadträtin Ulli Sima.

Betrugsmaschen schwerer erkennbar

Laut Gemeinderat Jörg Neumayer, dem Initiator der Cybercrime Helpline, sind Betrugsmaschen im Internet auf dem Vormarsch und werden durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Deepfakes immer schwerer erkennbar. Er betonte, dass es der Stadt Wien wichtig sei, niemanden mit diesen Gefahren alleine zu lassen. Mit der Cybercrime Helpline biete die Stadt eine kostenlose und professionelle erste Anlaufstelle.

Geld und Daten bei Cyber-Betrug

Im Jahr 2024 wurde die Helpline bereits über 1.000 Mal kontaktiert. Auswertungen liefern ein detailliertes Bild der Gründe für die Anrufe: In etwa 55 Prozent der Fälle handelte es sich um Cyber-Betrug, der häufig mit dem Verlust von Geld und Daten im Internet verbunden ist. Phishing (auch bekannt als Password Fishing) und Erpressungsversuche per E-Mail machten jeweils rund 11 Prozent der Hilfeanfragen aus und sind damit die zweitgrößten Ursachen. Weitere Anliegen betreffen unter anderem Datenschutz und Schadsoftware.

Erste Anlaufstelle bei Cybercrime

Die Cybercrime Helpline wird vom Stadtservice der Stadt Wien umgesetzt. „Sie bietet den Wienern rasche und kostenlose Hilfe, um den Schaden zu begrenzen und Betroffene zu unterstützen“, so Walter Hillerer, Leiter des Stadtservice Wien. Die Mitarbeiter des Call-Centers bieten als Anlaufstelle erste Unterstützung. Aufgrund der Komplexität des Themas können jedoch keine umfassenden Ratschläge oder technischen sowie (straf-)rechtlichen Ferndiagnosen gegeben werden. Bei Bedarf leitet die Cybercrime Helpline die Anrufer an die entsprechenden Stellen für weiterführende Beratungen weiter.

Angebot von verschiedenen Bereichen

Hier wird auf das bereits bestehende und erfolgreiche Angebot verschiedener Organisationen zurückgegriffen, bei denen professionell ausgebildete Experten sich um die unterschiedlichen Anliegen der Wiener kümmern. Dazu zählen unter anderem die Internet Ombudsstelle, der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Wien, die Beratungsstelle #GegenHassimNetz von ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit sowie der 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien. Letzterer arbeitet seit 2020 im Rahmen der Kompetenzstelle gegen Cybergewalt mit IT-Sicherheitsspezialisten der Stadt Wien zusammen, um Frauen, die von Cybergewalt betroffen sind, bestmöglich zu unterstützen.