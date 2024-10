16-Jähriger im Stadtpark ausgeraubt: Täter-Trio auf der Flucht

Am Abend des 28. Oktober, gegen 20 Uhr, soll ein 16-jähriger Burgenländer im Stadtpark Opfer eines Überfalls geworden sein. Nach eigenen Angaben packte ihn eine unbekannte Person am Hinterkopf und riss ihn zu Boden, wobei ihm der Mund zugehalten wurde. In der Zwischenzeit durchsuchten zwei weitere mutmaßliche Täter seine Taschen und entwendeten das Mobiltelefon sowie die Geldbörse mit einem kleinen Bargeldbetrag. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern blieb bislang erfolglos. Das Kriminalreferat in Graz hat die Ermittlungen aufgenommen.