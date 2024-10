Unter Drogeneinfluss: Paketfahrer (38) ohne Führerschein am Steuer

Symbolfoto

Symbolfoto Gestern Mittag wurde in Zell am See ein Paketfahrer aufgehalten. Dieser stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein. Salzburg/Zell am See Amphetamin

Gestern Mittag wurde in Zell am See ein Paketfahrer aufgehalten. Dieser stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein.