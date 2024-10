Notruf in Italiens Bergen: Steirische Familie saß im Nebel fest

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 07:31 / ©5 Minuten

Am Montag startete die Familie vom Nassfeld in Kärnten und wanderte bis zum Rosskofel (Monte Cavallo di Pontebba). Doch plötzlich zog dichter Nebel auf und verhüllte die Umgebung in eine undurchdringliche Grauschicht. Eingeschlossen im Nebel, entschied sich die Mutter schließlich, einen Notruf abzusetzen.

Steirische Familie hatte Glück im Unglück

Gegen 14.30 Uhr erreichte der Hilferuf die Alpinrettung in Pontebba. Ein kurzes Zeitfenster mit aufklarendem Himmel wurde genutzt und ein Hubschrauber hob in Richtung Rosskofel ab, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Erfahrene Alpinretter orteten die Familie und manövrierten den Helikopter durch die Wolkendecke, bis sie die Familie sicher an Bord nehmen konnten. Die Mutter und ihre beiden Kinder hatten Glück im Unglück: Sie blieben unverletzt und wurden unverzüglich nach Pontebba, Italien, zurückgebracht, wo sie von Rettern betreut wurden.