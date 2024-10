Halloween steht vor der Tür: Kostümtrends von Beetlejuice bis Pennywise

Halloween steht vor der Tür, und die Verkleidungen sind fast alle besorgt. Doch welche Trends gibt es in diesem Jahr? Horrorfilme und -serien wie „Beetlejuice“, „Wednesday“ und „Es“ prägen heuer die Halloween-Kostümtrends in Österreich. Auch klassische Figuren wie Kürbisse und Hexen sorgen am 31. Oktober wieder für schaurige Stimmung. Laut dem aktuellen Consumer Check von Handelsverband und „Die Republika“ steigen die Pro-Kopf-Ausgaben in diesem Jahr von 50 Euro (2023) auf 59 Euro. Die Zeiten, in denen Halloween als Randerscheinung aus den USA belächelt wurde, sind also längst vorbei.

Steigende Nachfrage und erweitertes Angebot

Auch ein Blick auf Willhaben zeigt, dass Halloweenkostüme bereits im September deutlich häufiger gesucht werden als im Vorjahr. In der Kategorie „Verkleidungen“ sind beeindruckende 17.100 Anzeigen gelistet. Für die Kleinsten gibt es zudem weitere 16.571 Anzeigen im Bereich „Kinderkostüme / Verkleidungen“.

Beetlejuice-Inspiration aus Graz

36 Jahre nach dem Kult-Horrorfilm „Beetlejuice“ aus den 80er Jahren feiert die Fortsetzung „Beetlejuice Beetlejuice (2024)“ in den heimischen Kinos Premiere. Regie führte dabei kein Geringerer als Tim Burton selbst. Der berüchtigte Poltergeist, nach dem der Film benannt ist, gilt als Klassiker unter den Halloween-Kostümen und wird in diesem Jahr voraussichtlich einen besonderen Hype auslösen. Besonders in Graz dürfte das Kostüm sehr beliebt sein, da auf der Onlineplattform eine Vielzahl an verschiedenen Kostümen angeboten wird.

Wednesday als Halloween-Inspiration

Jenna Ortega, die im aktuellen Horror-Remake „Beetlejuice Beetlejuice (2024)“ als Astrid Deetz zu sehen ist, erlangte ihren Durchbruch in der Hauptrolle der Netflix-Serie „Wednesday“, die 2022 veröffentlicht wurde und mehrere Streaming-Rekorde aufstellte. Die zweite Staffel wird jedoch erst 2025 ausgestrahlt. Bis dahin werden die Fans das Mädchen mit einer Vielzahl von Halloween-Looks Tribut feiern. Passend dazu gibt es in Wien und Niederösterreich einige Kostümangebote für Groß und Klein.

Squid Game in Wien

Eine Serie, deren Fortsetzung in diesem Jahr mit Sicherheit ausgestrahlt wird, ist „Squid Game“. Sie wurde für den 26. Dezember 2024 angekündigt. Die Zuschauer warten bereits seit 2021 auf die zweite Staffel der südkoreanischen Serie, in der Hunderte von Verschuldeten eine geheimnisvolle Einladung annehmen, um an einem Wettkampf gegeneinander anzutreten. Dabei geht es – passend zu Halloween – tatsächlich um Leben und Tod. Die passenden Kostüme kann man in Wien erwerben.

Österreichs Klassiker Pennywise

Pennywise, auch bekannt als der tanzende Clown, ist der titelgebende Bösewicht aus der 2017 erschienenen Horrorverfilmung „Es“, sowie in der 2019 veröffentlichten Fortsetzung „Es Kapitel 2“. Daher ist Pennywise schon seit Jahren eine der beliebtesten Inspirationen für Halloween-Kostüme. Auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz sind derzeit zahlreiche gruselige Verkleidungsvariationen und Masken erhältlich.

Klassische Kostüme

Das Angebot an klassischen Verkleidungen ist in allen Bundesländern vielfältig. Von der bösen Hexe über den süßen Kürbis bis hin zur Cartoon-Figur finden Halloween-Fans eine breite Auswahl. Für diejenigen, die den Gruselfaktor an Halloween etwas reduzieren möchten, hält Willhaben in diesem Jahr ebenfalls eine große Auswahl bereit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2024 um 08:07 Uhr aktualisiert