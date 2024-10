Neue Ausstellung in Villach: Kunst trifft auf Künstliche Intelligenz

Die Künstliche Intelligenz, kurz KI, hat unseren Alltag erreicht und wird auch in der Kunst immer mehr genutzt. Als kreativer Partner schafft KI einzigartige Kunstwerke auf der Grundlage von vorhandenen Daten und Mustern, indem sie Algorithmen anwendet. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz werden Bilder, Videos und Tonspuren am Computer generiert und in gemalter, gedruckter oder gefilmter Form umgesetzt. Dennoch wird der kreative Prozess in den Vordergrund gestellt und die traditionelle Weise der Kunstproduktion lediglich durch KI erweitert. Ohne das Zutun des Künstlers gäbe es auch keine Kunstwerke.

Drei Künstler, drei Positionen

Eine neue Ausstellung in der Galerie Freihausgasse in Villach vereint nun drei sehr unterschiedliche Künstlerpositionen. Bei Claudia Larcher bilden Strukturen von Baumrinden eine Basis für organische Texturen und Linien. Klaus Stattmann aus Villach stellt Alltag und bürokratische Prozesse dar, indem er collageartige Elemente aus Überweisungsformularen verwendet. Und Theresa Hajeks Mixed Media Installationen in Form von immersiven Inszenierungen repräsentieren die Vielfalt der Kunstformen. Hajek ist ebenfalls gebürtige Villacherin.

KI als Weiterentwicklung und Bereicherung der Kunst

Für die Künstler ist KI eine Chance. „Es gilt diese zu hinterfragen, neue Möglichkeiten des Schaffens zu nutzen und mehr denn je diese Technologie mitzuformen“, sagt Hajek. Stattmann ergänzt: „Kunstgeschichte ist stets eine Weiterentwicklung und Überschreitung des bisher Erreichten. Nun werden Möglichkeiten des Handwerklichen weiter verfeinert!“ Larcher: „Die Balance zwischen der kreativen Bereicherung durch KI und der Bewahrung von Authentizität und persönlichem Ausdruck bleibt für mich wesentlich!“