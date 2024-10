Frau soll eigenes Haus angezündet haben – Mann und Sohn waren im Gebäude

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht auf Sonntag, dem 27. Oktober 2024, in einem Wohnhaus zu einem Brand in Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark, bei dem ein 31-Jähriger eine Rauchgasvergiftung erlitt. Erste Brandursachenermittlungen haben nun den Verdacht des Fremdverschuldens erhärtet, wie die Polizei bestätigt.

35-Jährige soll an mehreren Stellen Feuer gelegt haben

Brandermittler des Landeskriminalamts führen in Kooperation mit Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Brandursachenermittlung, welche mittlerweile den anfänglichen Verdacht des Fremdverschuldens erhärtet haben. Die Frau (35) des 31-jährigen Hausbewohners soll den Brand in dem Wohnhaus an mehreren Stellen gelegt haben.

Lebensgefährte und gemeinsamer Sohn waren im Haus

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich außer dem Lebensgefährten und dem gemeinsamen Sohn noch drei weitere Freunde des vierjährigen Sohnes im Haus. Zum Motiv der Brandstiftung werden noch weitere Ermittlungen geführt. Die 35-Jährige blieb bei dem Brand unverletzt, sie befindet sich derzeit jedoch noch im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Festnahme der Frau angeordnet.