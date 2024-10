Allerheiligen in Graz: Mehr Busse zu den Friedhöfen im Einsatz

Zu Allerheiligen sind in Graz mehr Busse im Einsatz.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 08:22 / ©Holding Graz/Lupi Spuma

„Zu den Allerheiligentagen verstärken die Graz Linien bei Bedarf ihre Straßenbahn- und Autobuslinien zu den Friedhöfen“, verkündet die Holding Graz. Am 1. November 2024 wird die Buslinie 39 tagsüber, falls nötig, mit weiteren Bussen verstärkt. Diese Zusatzbusse (Linienbezeichnung 39E) fahren zwischen Jakominiplatz und Urnenfriedhof. Von 30. Oktober 2024, 4.30 Uhr, bis 2. November 2024, 24 Uhr, wird die Haltestelle Feuerhalle der Linie 39 in Richtung Wirtschaftskammer/tim zur Endhaltestelle Urnenfriedhof verlegt. Zusätzlich verkehrt am Allerheiligentag die Buslinie 52Z. Diese spezielle Allerheiligen-Buslinie fährt zwischen 8 und 18 Uhr von Hauptbahnhof zum Zentralfriedhof.