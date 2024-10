Mit Drogen am Steuer: Polizei zieht Kärntner aus dem Verkehr

Ein Kärntner wurde gestern in Salzburg positiv auf Drogen getestet. Ihm wurde der Führerschein entzogen.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 09:06 / ©BMI/Gerd Pachauer

Am Nachmittag des 28. Oktober hielten Polizisten einen 44-jährigen Kärntner an der Autobahnabfahrt Salzburg West an, da er offensichtlich Schwierigkeiten hatte, mit seinem Auto die Spur zu halten. Ein Drogenschnelltest ergab eine Beeinträchtigung durch THC und Amphetamine. Der Sprengelarzt der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung stellte fest, dass der Mann fahruntauglich war. Gegen den 44-Jährigen wird nun Anzeige erstattet. Die Polizisten entzogen ihm den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.