Rasanter Fluchtversuch: Motorradfahrer stürzt nach Verfolgungsjagd

Am 28. Oktober, gegen 19.20 Uhr versuchten Polizisten auf der Thalgauer Landesstraße in Thalgau, Fahrtrichtung Eugendorf, einen Motorradfahrer anzuhalten. Der Fahrer ignorierte die Anhaltung und raste mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaften Kraiwiesen, Reitberg und Aufeld. In der Nähe der Gemeindestraße dürfte der Motorradlenker gestürzt sein. Die Polizisten fanden den Mann schließlich sitzend in einem Straßengraben an der Gemeindestraße Aufeld.

Gestohlene Kennzeichen und kein Führerschein

Am Motorrad waren Beschädigungen sichtbar. Der 21-jährige Hallwanger zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde von der Rettung in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Ein Alkotest ergab, dass der Mann nicht alkoholisiert war. Angaben zum Unfallhergang konnte der Flachgauer jedoch nicht machen. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen und hatte gestohlene Kennzeichen. Der 21-Jährige besitzt außerdem keine Lenkberechtigung. Es werden Anzeigen gemäß dem Kraftfahrgesetz, dem Führerscheingesetz und der Straßenverkehrsordnung erstattet.