Hus eröffnet Elektroladen im Südpark: „In meinen Adern fließt Strom“

Bei Georg Hus läuft es gut. Der gelernte Einzelhandelskaufmann hat sich 2017 selbstständig gemacht und am Völkermarkter Hauptplatz ein Elektrogeschäft eröffnet, das seinen Namen trägt: ElectronicPartner:Hus (EP:Hus). „Das erste Geschäft hatte 250 Quadratmeter – da haben wir aber bald gemerkt, dass es aus allen Nähten platzt“, erklärte Hus im Interview mit 5 Minuten. Darum übersiedelten sie 2021 in ein 1000 Quadratmeter großes Geschäft in Völkermarkt. Nun wurde ihm und seinem Team auch dieser Standort zu klein, weswegen am 2. November im Südpark eine weitere EP:Hus-Filiale eröffnet wird.

Elektrogeschäft auf 500 Quadratmetern

„Im neuen Geschäft bieten wir auf 500 Quadratmetern alles von der Waschmaschine über Fernsehgeräte bis hin zu Multimedia- und Hifi-Zubehör“, informiert Georg Hus stolz. Der neue Elektroladen wird die Fläche bespielen, in der davor Kult und danach THOR Training Klagenfurt angesiedelt waren. EP:Hus bietet auch Wartungs- und Serviceleistungen für Elektrogeräte an. „Wir sind Reparaturbonuspartner, liefern Geräte und schließen sie auch an – bei uns gibt es das volle Programm“, erklärt der Inhaber im 5-Minuten-Gespräch. Auch Eröffnungsangebote dürfen nicht fehlen: Neben Angeboten in verschiedenen Bereichen wird es zum Start im Südpark auch ein Glücksrad geben, bei dem jeder Kunde etwas gewinnt.

©EP:Hus Die Vorbereitungen auf die Eröffnung der neuen EP:Hus-Filiale sind in vollem Gange.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Für die große Eröffnung am Samstag laufen die Vorbereitungen aktuell auf Hochtouren. „Es ist sehr stressig, alles passiert auf den letzten Drücker“, lacht Hus. Mit den wichtigsten Dingen sei man jedoch fertig und die Werbung sei bereits gedruckt. Herausfordernd war laut dem Unternehmer vor allem die Mitarbeitersuche – ein altbekanntes Problem für die Branche. „Dadurch, dass unser Service so stark gefragt ist, suchen wir auch weiterhin Mitarbeiter für Völkermarkt. Lehrlinge würden wir ebenfalls gern aufnehmen“, erklärt Hus die Lage. Momentan beschäftigt EP:Hus insgesamt 14 Mitarbeiter, fünf davon werden ab 2. November im Südpark im Einsatz sein.

Vom Einzelhandelskaufmann zum Elektroexperten

Der Weg in die Elektrobranche verlief für Georg Hus nicht ganz klassisch: Eigentlich absolvierte er eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann, doch bereits währenddessen war er ständig in der Elektrowerkstätte dabei. „Schon seit meiner Lehrzeit habe ich Geräte repariert und serviciert – in meinen Adern fließt Strom“, erklärt Hus mit einem Schmunzeln. Die neue EP:Hus-Filiale ist jedoch nicht die einzige Änderung im Südpark in diesem Herbst: Am 1. Oktober sperrte ein Damenmodegeschäft auf und am 21. November wird der Deichmann wiedereröffnet.