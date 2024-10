Comedy und Abenteuer: Zwei spannende Events im November

In Wien finden im November zwei Events statt.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 09:57 / © Wiener Linien / Jakob Schönfeldinger

Die Wiener können sich im November auf gleich zwei Highlights freuen: Am 15. November feiert die WLx Comedy Night Premiere und am 21. November kehrt das interaktive Spiel Mister X zurück.

Neues Event: WLx Comedy Night in der Bim

Am 15. November laden die Wiener Linien zur WLx Comedy Night in einer fahrenden Straßenbahn ein. Dabei handelt es sich um ein innovatives Eventformat der WLx-Reihe. Während einer Fahrt vom Karlsplatz über die Prater Hauptallee zurück zum Karlsplatz werden die Gäste von sechs talentierten Comedians unterhalten. Die Veranstaltung, moderiert von Kat Saito, bietet eine Bühne für Berk Çayci, Isabel Meili, Kevin Lindmaier, Sebastian Haring, Samy Hassan und John Smile. Die Comedians bringen eine bunte Palette an Humor mit, von Alltagsbeobachtungen über Identitätsfragen bis hin zu Wiener Schmäh und gesellschaftlicher Kritik.

Wichtige Event-Infos: Einlass: 19.30 Uhr Beginn: 20 Uhr Einstieg: Einstieg Karlsplatz (Otto-Wagner-Pavillon) neben 4A Station Kosten: 25 Euro inklusive Getränke



Wien jagt Mister X: Erstes Mal seit 2019

Am 21. November bringen die Wiener Linien das beliebte interaktive Spiel Mister X zurück. Das Spiel hat eine fünfjährige Pause eingelegt und begeistert nun mit seiner Rückkehr wieder Jung und Alt. Interessierte können sich in Zweier- oder Dreier-Teams anmelden, um gemeinsam zu spielen. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 14 Jahre. Insgesamt stehen 35 Teams zur Verfügung, daher lohnt es sich, schnell zu sein.

So funktioniert die Jagd nach Mister X

Alle drei Minuten erhalten die Teams per SMS die aktuellen Standorte der Gesuchten. Wer sie als Erster findet, kann Hinweise auf den versteckten Geldkoffer sammeln. In diesem Jahr gibt es zudem Bonusaufgaben zu WienMobil, bei denen die Teilnehmer zusätzliche Goodies gewinnen können. Nach der etwa 2,5-stündigen Verfolgung und der anschließenden Preisverleihung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, den Abend bei einem kleinen Buffet ausklingen zu lassen. Die drei schnellsten Teams können sich über Wiener Linien Goodiebags freuen, die unter anderem ein Ravensburger-Spiel enthalten.