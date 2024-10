Schauriger Spaß für Groß und Klein: Halloween-Party in Gössendorf

Am 31. Oktober

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 10:11 / ©KK/zVG

Am Donnerstag, dem 31. Oktober, verwandelt sich das Sportzentrum Gössendorf in ein gruseliges Spektakel. Zum achten Mal lädt das Team von Bürgermeister Gerald Wonner (SPÖ) ab 16 Uhr zur beliebten Halloween-Party ein. Bei schönem Wetter wird die Feier rund um den Kinderspielplatz ausgerichtet; bei Regen geht es in die Mehrzweckhalle. Die Besucher können sich auf schaurige Dekorationen, eine Nebelmaschine und gruselige Musik freuen – der Eintritt ist kostenlos. „Neben gruseliger Deko, Nebelmaschine und schauriger Musik warten weitere Überraschungen und es gibt Maroni, Sturm, Glühwein, Kinderpunsch, Brote sowie ein Süßigkeitengeschenk für Kinder“, heißt es gegenüber 5 Minuten.