Teures Pflaster Österreich: Bis zu 126 Prozent teurer als Deutschland

Drogerieprodukte sind in Österreich deutlich teurer als in Deutschland, das zeigt eine aktuelle Erhebung des AK Preismonitors.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 10:14 / © dm/HelgeKirchberger

Konsumenten in Österreich müssen beim Einkauf von Drogeriewaren tiefer in die Tasche greifen als unsere deutschen Nachbarn. Eine aktuelle Erhebung des AK Preismonitors zeigt, dass die Preise im Schnitt um 28 Prozent höher sind als in Deutschland. Besonders gravierend sind die Unterschiede bei beliebten Produkten: Während Hansaplast-Pflaster hier um 126 Prozent teurer sind, schlagen Syoss-Shampoos mit 45 Prozent mehr zu Buche.

©Screenshot AK Steiermark Die Analyse offenbart, dass 85 der 91 verglichenen Produkte in Österreich teurer sind. Hier einige Beispiele der Preisunterschiede (Durchschnittspreise in Euro).

Forderung nach fairen Preisen: „Österreich-Aufschlag muss weg“

Gabriele Zgubic, Konsumentützerin der AK, fordert eine gerechtere Preispolitik: „Diese Praxis gehört abgestellt, denn die Zeche dafür zahlen die Konsumenten. Die AK hat bereits die EU- Kommission kontaktiert, um sich für die Rechte der Konsumenten einzusetzen. Es besteht die starke Vermutung, dass internationale Markenartikelkonzerne unterschiedliche länderspezifische Einkaufspreise vom Handel verlangen und somit zum Österreich-Aufschlag führen. Wir erwarten von den zukünftigen zuständigen Ministern, auf EU-Ebene dafür einzutreten, dass die Österreicher:innen beim täglichen Einkauf nicht mehr benachteiligt werden. Der Österreich-Aufschlag muss endlich weg.“

