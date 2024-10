Nächtlicher Brand in Erpfendorf: Feuerwehr bekämpft Feuer erfolgreich

In Tirol kam es aus unbekannter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

In Tirol kam es aus unbekannter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 10:31 / ©APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL

Am 28. Oktober, gegen 22.50 Uhr, brach in einem Nebengebäude eines Wohnhauses in Erpfendorf aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Die Freiwillige Feuerwehr Erpfendorf konnte mit Unterstützung der Feuerwehr Kirchdorf den Brand erfolgreich löschen und um 23.50 Uhr „Brand aus“ melden. Das Feuer beschränkte sich auf die äußere, südwestliche Holztäfelung des Gebäudes. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Aktuell laufen polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache. Neben zwei Polizeistreifen waren die Feuerwehr Erpfendorf mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sowie die Feuerwehr Kirchdorf mit einem Fahrzeug und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz. Zudem standen zwei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes mit vier Sanitätern und ein Einsatzleiter des Roten Kreuzes zur Verfügung.