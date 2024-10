Mit den Öffis zum Friedhof: Verbesserte Verbindungen zu Allerheiligen

In wenigen Tagen steht Allerheiligen vor der Tür und dadurch wird der Verkehr am Wochenende erneut beeinträchtigt sein. Aus diesem Grund gewährleisten die Wiener Linien auch in diesem Jahr, dass der traditionelle Allerheiligen-Besuch bei den Verstorbenen bequem und zuverlässig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt. Dafür werden zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien in kürzeren Intervallen eingesetzt.

So kommst du bequem zum Friedhof: Zum Zentralfriedhof geht es mit den Linien 11 und 71 . Die Linie 11 fährt statt um 9 Uhr bereits ab ca. 7.30 Uhr zum Zentralfriedhof. Beide Linien sind tagsüber in dichteren Intervallen unterwegs. Achtung: Wegen Modernisierungsarbeiten im Bereich Schlickplatz fährt die Linie 71 nur zwischen Kaiserebersdorf, Zinnergasse und Schwarzenbergplatz.

und . Die Linie 11 fährt statt um 9 Uhr bereits ab ca. 7.30 Uhr zum Zentralfriedhof. Beide Linien sind tagsüber in dichteren Intervallen unterwegs. Achtung: Wegen Modernisierungsarbeiten im Bereich Schlickplatz fährt die Linie 71 nur zwischen Kaiserebersdorf, Zinnergasse und Schwarzenbergplatz. Die Busse 38B und 39B werden speziell für den 1. November in Betrieb genommen und bringen unsere Fahrgäste zu den Friedhöfen Nußdorf, Heiligenstadt und Sievering. Sie sind von ca. 8 bis 17 Uhr im Einsatz.

und werden speziell für den 1. November in Betrieb genommen und bringen unsere Fahrgäste zu den Friedhöfen Nußdorf, Heiligenstadt und Sievering. Sie sind von ca. 8 bis 17 Uhr im Einsatz. Der 41A bringt Friedhofsbesucher in einem verdichteten Intervall zum Neustifter Friedhof.

bringt Friedhofsbesucher in einem verdichteten Intervall zum Neustifter Friedhof. Zum Ottakringer Friedhof geht’s mit den Linien 46A und 46B , die beide in kürzeren Intervallen fahren.

und , die beide in kürzeren Intervallen fahren. Die Linie 47A bringt die Besucher in dichteren Intervallen zum Baumgartner Friedhof.

bringt die Besucher in dichteren Intervallen zum Baumgartner Friedhof. Der 63A ist bereits ab 6.30 Uhr in einem 10 Minuten-Intervall zum Südwestfriedhof unterwegs.