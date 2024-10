Jetzt fix: Samu Haber kommt nächstes Jahr nach Kärnten

Samu Haber wird 2025 die Schlosswiese Moosburg rocken – das gaben die Semtainment-Verantwortlichen heute auf Facebook bekannt. Im Sommer nächsten Jahres startet der finnische Sänger-Songwriter, der wohl vielen noch als Frontmann der Rockband „Sunrise Avenue“ in Erinnerung ist, eine Open-Air-Konzerttour. In diesem Rahmen wird ihn sein Weg auch nach Kärnten führen. Auch der Termin steht schon fest. Am 26. Juli 2025 wird Haber „mit seiner unverkennbaren Stimme und einer geballten Ladung Energie die Bühne erobern“, wie es bei Semtainment heißt. Unterstützt wird er vom österreichischen Pop-Trio Folkshilfe und dem Musiker LEMO und seiner Band. Tickets gibt es ab dem 31. Oktober in allen oeticket-Verkaufsstellen sowie online zu kaufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2024 um 11:22 Uhr aktualisiert