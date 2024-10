Allerheiligen naht: Wichtige Informationen für den Friedhofsbesuch

In wenigen Tagen ist Allerheiligen und wie jedes Jahr gibt es in Österreich einige Dinge zu beachten. An diesem Feiertag versammeln sich viele Menschen, um ihre Verstorbenen zu ehren. Das bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Neben einem erhöhten Verkehrsaufkommen sind auch verschiedene Maßnahmen und Angebote geplant, die den Gedenktag für alle Beteiligten möglichst angenehm und reibungslos gestalten sollen.

Stau-Gefahr bei der Anreise

Am Wochenende möchten viele Menschen gemeinsam mit ihren Angehörigen die Gräber besuchen und an die Verstorbenen denken. Daher gibt es einige Punkte, die bei der Anreise zu beachten sind. Generell wird empfohlen, in größeren Städten die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Mehr erfährst du hier: Stau-Alarm am Wochenende: Hier sind die wichtigsten Hotspots.

Friedhöfe länger geöffnet

Zahlreiche Friedhöfe bieten an Allerheiligen und Allerseelen verlängerte Öffnungszeiten, um den vielen Besuchern ausreichend Gelegenheit zum Gedenken zu geben. Die genauen Zeiten können je nach Region und Friedhofsverwaltung unterschiedlich sein. Es empfiehlt sich daher, sich im Vorfeld über die jeweiligen Öffnungszeiten zu informieren.

TrauerRäume in Niederösterreich

An Allerheiligen und Allerseelen wird erneut der Verstorbenen gedacht. Aus diesem Grund werden in Niederösterreich TrauerRäume eingerichtet, um den Trauernden einen Rückzugsort zu bieten. Mehr erfährst du hier: TrauerRäume: Stille Rückzugsorte zu Allerheiligen und Allerseelen.

Bessere Öffis-Verbindungen in Wien

Die Stadt Wien setzt sich dafür ein, dass die Angehörigen einen angenehmen und sicheren Weg zu den Friedhöfen finden. Um dies zu gewährleisten, werden die Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel am Feiertag entsprechend angepasst