WhatsApp-Betrug: 61-Jährige überweist Geld an vermeintliche „Tochter“

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024

Am 28. Oktober wurde eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land von einem bislang unbekannten Täter via WhatsApp kontaktiert. Dieser gab sich als Tochter der Frau aus. Unter Vorspiegelung der falschen Tatsache, dass ihr Handy ins Wasser gefallen sei, verleitete er die 61-Jährige zu einer Überweisung eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags auf ein österreichisches Konto. Nach einer weiteren Überweisung eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags, der ohne Zutun des Opfers abgelaufen war, bemerkte die Frau den Betrug, ließ ihr Konto sperren und zeigte den Vorfall an.