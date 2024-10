Florianis trauern um Gründungsmitglied: „Verlieren einen treuen Kameraden“

"Wir verlieren mit Franz einen treuen, verlässlichen Kameraden, der maßgeblich am Aufbau unserer Feuerwehr mitgewirkt hat", trauert die Freiwillige Feuerwehr Haselbach.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 11:22 / ©KK/Privat

Franz Baumgartner trat 1953 dem Löschzug Haselbach der Freiwilligen Feuerwehr Hart-Albersdorf bei und war ein Teil der Feuerwehrgeschichte, die er entscheidend mitgestaltet hat. „Bei der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach 1957 war er als Gründungsmitglied dabei und war unserer Feuerwehr bis zuletzt ein treuer Kamerad. Wir verlieren mit Franz einen treuen, verlässlichen Kameraden, der maßgeblich am Aufbau unserer Feuerwehr mitgewirkt hat“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach.

Beliebter Kamerad und Bauherr: Franz Baumgartner lebte für die Feuerwehr

Mit seinem ruhigen und zuvorkommenden Wesen war Franz bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Sein Handwerk als Maurer nutzte er nicht nur für den eigenen Lebensunterhalt, sondern leistete auch einen wesentlichen Beitrag beim Bau des Rüsthauses der Feuerwehr. Sogar im Ruhestand blieb er der Feuerwehr verbunden: „Auch als Mitglied außer Dienst hat er bei unseren Veranstaltungen, noch bis ins hohe Alter, unsere Gäste beim Eintritt in Empfang genommen“, erinnert man sich.

Ausgezeichnet für 70 Jahre unermüdlichen Einsatz im Feuerwehrwesen

Für seine Verdienste um das steirische Feuerwehrwesen erhielt Franz zahlreiche Auszeichnungen. Dazu zählen das steirische Feuerwehrleistungsabzeichen in Eisen, das Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbands in der 3. Stufe sowie die Medaille für 25-, 40-, 50- und 60-jährige verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen. „Ihm wurden auch das goldene Verdienstzeichen der FF Haselbach sowie die Medaille des Landes Steiermark zum Dank und Anerkennung für 70-jährige Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen überreicht“, so die Feuerwehr.