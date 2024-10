Große Trauer nach Doppelmord im Mühlviertel: „Bin zutiefst schockiert“

Bürgermeister Franz H. prägte über 15 Jahre lang das Gemeindeleben in Kirchberg ob der Donau mit Leidenschaft und Hingabe.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 11:55 / ©APA

Die Gemeinde Kirchberg ob der Donau in Oberösterreich steht unter Schock: Bürgermeister Franz H. und der ehemalige Jagdleiter Hartl sind bei einem tragischen Vorfall im Bezirk Rohrbach ums Leben gekommen. Ein Schusswaffen-Zwischenfall, der die Region erschütterte, hat nicht nur Familien und Freunde, sondern die gesamte Gemeinde in tiefe Trauer gestürzt.

„Mit großem Entsetzen und tiefer Trauer hat uns die Nachricht erreicht“

"Mit großem Entsetzen und tiefer Trauer hat uns die Nachricht über den tragischen Tod von Bürgermeister Franz H. erreicht", so die Gemeindevertretung in einer offiziellen Stellungnahme. Franz H. war seit dem 10. Oktober 2008 Bürgermeister der Gemeinde und hatte zuvor als Vizebürgermeister und Gemeinderat gedient. Als langjähriger Parteiobmann, Feuerwehrkommandant und Jagdleiter prägte er das Gemeindeleben wie kaum ein anderer. Überregional war er auch als Obmann des Bezirksabfallverbandes aktiv und in diversen Gremien vertreten. „Er erfüllte seine Aufgaben nicht nur mit Pflichtbewusstsein, sondern immer auch mit Leidenschaft", heißt es weiter.

„Ich bin zutiefst schockiert und kann kaum begreifen, was geschehen ist“

Auch der Oberösterreichische Landesjagdverband steht unter Schock. „Mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht vom tragischen Vorfall im Bezirk Rohrbach vernommen, bei dem der geschätzte Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg ob der Donau und Jagdleiter, Herr H., sowie Herr Jagdleiter a.D. H. ums Leben gekommen sind.“ Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner äußerte sich tief betroffen: „Ich bin zutiefst schockiert und kann kaum begreifen, was geschehen ist.“

„Wir sind erschüttert“

„Als Oberösterreichischer Landesjagdverband sind wir erschüttert und verurteilen diese Tat auf das Schärfste. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Familien und Angehörigen der Verstorbenen, denen wir unser aufrichtiges Mitgefühl und tiefstes Beileid ausspreche“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2024 um 11:57 Uhr aktualisiert