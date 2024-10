Verstärkung für die Steiermark: 46 Polizisten starten Außendienst

Noch nie gab es so viele Bedienstete in den Reihen der steirischen Landespolizeidirektion (LPD) wie heute. Mehr als 4.600 Bedienstete verrichten aktuell im Bereich der Polizei und der Sicherheitsverwaltung ihren Dienst für die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer. Vor zehn Jahren waren es noch um rund 1.000 Personen weniger. Erst Ende September freute sich die steirische Polizei am Grazer Karmeliterplatz über die Angelobung und zeitgleiche Ausmusterung von insgesamt 112 Exekutivbediensteten. Nun kommen insgesamt 46 Männer und Frauen für den exekutiven Außendienst hinzu.

46 frisch gebackene Polizisten starten in die Steiermark – 15 mit Auszeichnung

Die 28 Männer und 18 Frauen im Alter zwischen 20 und 41 Jahren absolvierten seit März 2023 ihre Polizei-Grundausbildung im Bildungszentrum (BZS) Graz. 15 von ihnen haben ihre Ausbildung sogar mit Auszeichnung bestanden. Bereits ab November werden die Damen und Herren in den unterschiedlichen steirischen Städten, Gemeinden und Bezirken bzw. in den einzelnen Polizeiinspektionen des Landes ihren Dienst verrichten.

©LPD Stmk/Huber | Neue Polizistinnen und Polizisten verstärken ab November die Sicherheitskräfte in der Steiermark.

Über 300 Polizeischüler starten heuer ihre Karriere bei der Polizei in der Steiermark

„Die Aufnahmeoffensive wird in der Steiermark konsequent fortgesetzt. In diesem Jahr werden mehr als 300 Polizeischülerinnen und Polizeischüler ihre Karriere bei der Polizei in der Steiermark starten. Das ist ein mehr an Sicherheit für die Steirerinnen und Steirer“, so Innenminister Gerhard Karner, der die Steigerung (2023: 250; 2024: über 300) der Grundausbildungsstarter positiv hervorhebt. Zur Steigerung der Aufnahmezahlen hat vor allem die Aufnahmeoffensive mit attraktiven Recruiting-Maßnahmen (höherer Einstiegsgehalt für Polizeischüler, Klimaticket, Führerschein für Polizeischüler, Prämie für Polizisten die Polizisten anwerben) beigetragen.