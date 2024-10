Wolfsberg: FPÖ fordert Rücktritt von Vizebürgermeister

„Just als in Klagenfurt zum Thema Postenschacher eine Sonderlandessitzung stattfand, platzte einer in Wolfsberg“, schimpft die Wolfsberger Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ). Der Grund: „Wolfsbergs SPÖ-Vizebürgermeister Alexander Radl hat während der krankheitsbedingten Abwesenheit von Bürgermeister Hannes Primus eine Dienstanweisung erlassen, die seine Lebensgefährtin in eine lukrativere Position befördert“, schimpft sie.

Bürgermeister Primus: „Zulage steht der Frau zu“

Für die Wolfsberger Stadträtin und Bundesrätin steht fest: „Es ist inakzeptabel, dass persönliche Beziehungen auf Kosten der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger ausgenutzt werden. Hier wird nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung missbraucht, sondern auch die Integrität unserer kommunalen Verwaltung gefährdet. Wir fordern den sofortigen Rücktritt des SPÖ-Vizebürgermeisters.“ Für den auf Urlaub befindlichen Vizebürgermeister gab Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) dazu eine Stellungnahme ab. Er erklärt: „Da wurde lediglich über eine Zulage verfügt, welche der betreffenden Frau zusteht. Hier geht es also nicht um einen Posten, sondern um eine Zulage, welche der Kollegin rechtlich zusteht“, versucht Primus die Wogen zu glätten.

FPÖ fordert Transparenz

Theuermann legt indessen noch nach: „Es ist nicht hinnehmbar, dass die SPÖ über Hintertüren versucht, sich und ihre Angehörigen zu bereichern, während Stadt und Land in der Krise stecken“, so Theuermann weiter. Die FPÖ-Mandatarin ergänzt abschließend: „Wir stehen an der Seite der Bürgerinnen und Bürger von Wolfsberg und fordern Transparenz sowie eine Rückkehr zu fairen und gerechten Praktiken. Solche Machenschaften müssen ein Ende haben. Es ist an der Zeit, dass wir für die Integrität unserer Stadt und ihrer Verwaltung einstehen.“