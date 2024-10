Pia (2) war auf einmal im Spital: „Mama und Papa haben viel geweint“

Die kleine Pia aus Oberwart, Burgenland, ist erst zwei Jahre alt und versteht noch nicht, warum Mama und Papa seit Tagen mit Tränen in den Augen bei ihr sitzen. Ihre Eltern, die ihre tapfere Tochter nun Tag und Nacht im Krankenhaus in Graz begleiten, erfuhren erst kürzlich die schockierende Diagnose: Pia leidet an akuter lymphatischer Leukämie (ALL). Was für Pia nur bedeutet, dass sie viele Untersuchungen über sich ergehen lassen muss, bedeutet für ihre Eltern eine belastende Realität – ihre Tochter kämpft um ihr Leben.

„Mama und Papa sind zurzeit sehr traurig“

Alles begann harmlos. Pia hatte immer wieder Schnupfen und entwickelte kleine rote Punkte auf der Haut, sogenannte Petechien. Für viele Eltern wäre das eine Kleinigkeit, ein weiterer Gang zum Arzt im Alltag mit kleinen Kindern. Doch bei Pia stellte sich nach einer gründlichen Untersuchung heraus, dass ihr Blutbild gefährlich verändert ist. „Ich verstehe noch nicht alles, was gerade passiert, aber ich merke, dass Mama und Papa zurzeit sehr traurig sind,“ erzählt Pia in den Worten ihrer Eltern.

Was sind Petechien? Petechien sind kleine, rote oder violette Punkte auf der Haut, die durch winzige Blutungen unter der Haut entstehen. Sie verblassen nicht bei Druck und können harmlos sein, etwa durch Anstrengung verursacht. Häufig können sie aber auch auf ernstere Erkrankungen wie Gerinnungsstörungen oder Infektionen hinweisen und sollten deshalb ärztlich abgeklärt werden.

Papa darf wegen eines Schnupfens nicht zu ihr

Ihre Mutter, die seit der Diagnose unermüdlich an Pias Seite im Krankenhaus ist, sieht, wie ihre Tochter von der Chemotherapie geschwächt und müde ist. Doch Pia zeigt Stärke, auch wenn sie noch nicht versteht, warum die Ärzte ihr immer wieder Blut abnehmen müssen oder weshalb sie Papa nicht sehen darf, der wegen eines Schnupfens nicht zu ihr ins Krankenhaus darf.

„Ich brauche eure Hilfe – bitte lasst euch typisieren!“

Die Familie ruft zu einem eindringlichen Appell auf: „Ich brauche eure Hilfe – bitte lasst euch typisieren!“ Eine Typisierung, also eine Registrierung als Stammzellspender, kann Leben retten, auch Pias Leben. Wenn ihr Körper auf die Chemotherapie nicht ausreichend anspricht, könnte nur eine Stammzelltransplantation die Chance auf Heilung bringen.

Pias Familie bittet um Unterstützung für lebensrettende Typisierung

Für ihre Familie ist jeder Tag voller Hoffen und Bangen. Die Ärzte schauen genau hin, wie Pias kleiner Körper auf die Chemotherapie reagiert und ob sich erste Erfolge zeigen. Ihre Mutter ist ständig bei ihr, weil Pia so müde ist, doch die Nähe beruhigt sie in diesen Tagen voller Ungewissheit. Jetzt hofft die Familie auf ein Wunder – dass genug Menschen dem Aufruf folgen und sich typisieren lassen, damit Pia und Kinder wie sie eine zweite Chance auf ein gesundes Leben bekommen.

Jede Spende kann Leben retten

Ist man zwischen 17 und 45 Jahre alt und noch nicht typisiert, kann man das kostenlos erledigen und zum potenziellen Stammzellspender werden. Dabei ist es möglich, bei einer von vielen Typisierungsaktionen in der Nähe teilzunehmen oder sich das Typisierungsset direkt nach Hause zu bestellen – hier erfährst du mehr über die Online-Registrierung. „Jede Spende könnte das Leben eines Kindes wie Abdullah retten“, weiß der Verein „Geben für Leben“. Der 11-Jährige ist nämlich nicht der Einzige, der lebensrettende Stammzellen braucht. Erst kürzlich haben wir etwa auch über Baby Leonidas berichtet. Mehr dazu hier: Schock-Diagnose für Baby Leonidas: Krankheit bedroht sein Leben. Ein weiterer Schicksalsschlag traf Gloria. Die kleine Gloria, noch nicht einmal drei Monate alt, liegt seit Wochen isoliert im Krankenhaus – eine Schock-Diagnose traf ihre junge Osttiroler Familie wie ein Blitz.