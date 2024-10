Oscar-Kandidat: Das wird der Eröffnungsfilm des „K3 Film Festivals“

Nach einem sechstägigen Besuch als Ehrengast des nationalen slowenischen Filmfestivals kehrt Fritz Hock mit großen Neuigkeiten zurück: Das „K3 Film Festival“ im Stadtkino Villach wird am 4. Dezember mit FAMILY THERAPY von Sonja Prosenc eröffnet – dem offiziellen Oscar-Kandidaten Sloweniens. Die absurde Satire konnte darüber hinaus am 27. Oktober bei der Preisverleihung in Portorož sämtliche Hauptpreise abräumen: Bester Film, Bestes Drehbuch, Beste männliche Hauptrolle, Beste weibliche Hauptrolle, Beste Musik und Beste weibliche Nebenrolle – insgesamt also sechs Vesnas, die höchste Auszeichnung des slowenischen Films.

Filmvorstellung bei der „European Cinema Night“

FAMILY THERAPY // ODREŠITEV ZA ZAČETNIKE wird im Rahmen der „European Cinema Night“ am 4. Dezember ab 18 Uhr als große Galaeröffnung beim K3 Film Festival präsentiert – mit Sektempfang und freiem Eintritt. Anmeldungen sind ab dem 12. November direkt auf der Homepage von Kärntens Filmfestival möglich, zeitgleich wird auch das gesamte Festivalprogramm veröffentlicht. Das K3 Film Festival wartet mit vielen Langfilmen, Kurzfilmen, Österreichpremieren und Überraschungsgästen auf. Übrigens: Die gesamte Crew des Films FAMILY THERAPY hat sich zur großen Österreichpremiere in Villach angekündigt.