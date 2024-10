Justizanstalt Klagenfurt: Baustart für nachhaltiges und modernes Gefängnis

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) errichtet im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) eine neue Justizanstalt in Klagenfurt am Wörthersee. Der Neubau ermöglicht eine zeitgemäße Unterbringung von Inhaftierten und einen modernen Arbeitsplatz für die Justizbediensteten und soll bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Heute Vormittag erfolgte der Spatenstich – wir waren live dabei.

Sicherere und modernere Justizanstalt geplant

Auf einem 80.000 Quadratmeter großen Areal soll ein Bau errichtet werden, der doppelt so groß wie die bisherige Anstalt ist, erklärte Klagenfurts Vizebürgermeister Ronald Rabitsch beim heutigen Pressetermin. Und weiter: „Das alte Gebäude ist nicht mehr zeitgemäß und zu klein.“ Der moderne Neubau soll sowohl den Insassen als auch den Mitarbeitern Sicherheit bieten. Auch Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig war vor Ort und drückte ihre Freude darüber aus, dass der Spatenstich nun endlich stattfinden konnte: „Wie heißt es so schön, die schwersten Geburten geben die schönsten Kinder. Die Investition kommt der gesamten Gesellschaft zugute.“

2027 soll die neue Anstalt in Betrieb gehen.

Nachhaltiges Bauprojekt

Gerald Beck, Geschäftsführer der BIG, spricht von einem „herausragenden Bauvorhaben“, das jedoch auch „große technische und funktionale Herausforderungen mit sich bringe“. Die Planung erfolgte mittels eines 3D-Planungssystems. Er vergleicht das geplante Gebäude unterirdisch mit einem Tausendfüßler und erklärt: „Es wurden viele Tiefenbohrungen gemacht, die dazu dienen, dass wir die Erdwärme nutzen können.“ Der Strom für die Anstalt soll aus einer Photovoltaikanlage am Dach des Gebäudes kommen. Die zuvor häufig kritisierten Errichtungskosten von 170 Millionen Euro sollen laut Beck nicht überschritten werden.

Koenig: „Grundstein für zukunftsorientierte Justiz“

Für den Generaldirektor der Klagenfurter Justizanstalt, Friedrich Koenig, wird in Klagenfurt nicht nur ein modernes und nachhaltiges Gebäude geschaffen, sondern auch der Grundstein für eine zukunftsorientierte Justiz gelegt. Dafür dankt er den politischen Entscheidungsträgern und auch an seine Mitarbeiter erging ein großes Dankeschön. „Gemeinsames Engagement macht Erfolg möglich“, erklärt Koenig.

Team Kärnten kritisiert „Luxushäfn“

Nicht alle sind jedoch mit dem Bauvorhaben zufrieden. Harsche Kritik an dem Projekt kommt vom Team Kärnten. Parteichef Gerhard Köfer äu´ßerte heute in einer Presseaussendung Unverständnis über den Neubau in der gewählten Form: „Unbestritten ist, dass es aufgrund der katastrophalen Zustände im alten Gefängnis in der Landeshauptstadt ein neues und adäquates Gebäude braucht, aber nicht in dieser überdimensionalen Form.“ Die Gesamtsumme sprenge laut Köfer jegliche Vorstellungskraft.