Trauer um Leopold Zunder: „Wird in Herzen der Menschen weiterleben“

Kanonikus Leopold Zunder, ein geschätzter Pfarrer der Gemeinden Eisenkappel/Železna Kapla, Ebriach/Obirsko und Rechberg/Rebrca, ist am 28. Oktober 2024 im Alter von 82 Jahren verstorben. Er hinterlässt ein bedeutendes Erbe in der katholischen Gemeinde und wird am Sonntag, den 3. November 2024, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Eisenkappel/Železna Kapla von Diözesanbischof Josef Marketz verabschiedet.

Ein Leben für die Kirche

Leopold Zunder wurde am 11. November 1942 in Köcking, Eberndorf/Dobrla vas, geboren. Nach dem Abschluss des Gymnasiums in Tanzenberg im Jahr 1962 und dem Theologiestudium am Klagenfurter Priesterseminar erhielt er 1967 die Priesterweihe. Seine ersten pastoralen Schritte führten ihn 1968 als Kaplan nach Köttmannsdorf/Kotmara vas, gefolgt von einer Zeit als Präfekt im Hermagoras-Schülerheim und Seelsorger im Pastoralzentrum für Slowenen in Klagenfurt.

Engagement in Eisenkappel

Seit 1970 war Zunder in Eisenkappel/Železna Kapla tätig. Er begann als Kaplan und wurde 1984 zum Pfarrer ernannt. Zunder übernahm auch die Verantwortung für die Pfarre Rechberg/Rebrca, wo er ein Jugendzentrum ins Leben rief und seit 1979 die „Woche für junge KünstlerInnen/Teden mladih umetnikov“ veranstaltete. Seine pastorale Tätigkeit erweiterte er von 1995 bis 1996 auf die Pfarre Gallizien und übernahm 2006 die Provisorate in Ebriach/Obirsko.

Auszeichnungen und Anerkennungen

Zunder wurde für sein unermüdliches Engagement in der Jugendpastoral und seine kulturellen Aktivitäten vielfach ausgezeichnet. 1999 wurde er zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt. Der „Joško-Tischler-Preis“ für seinen Einsatz in mehreren Pfarren sowie der Anton-Martin-Slomšek-Preis 2023 sind nur einige der Ehrungen, die seine Arbeit würdigen. Zudem war er seit 2011 Ehrendomherr des Gurker Domkapitels.

Ein bleibendes Vermächtnis

Pfarrer Leopold Zunder wird in den Herzen der Menschen, denen er gedient hat, weiterleben. Seine Hingabe zur Seelsorge, besonders im Bereich der Jugend, wird von vielen geschätzt und in Erinnerung behalten. Der Abschied von ihm ist ein Verlust für die gesamte Gemeinde und die katholische Kirche in Kärnten.

