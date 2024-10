Unfall in Tirol: 48-Tonnen-Koloss stürzt zehn Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 14:49 / ©5 Minuten

Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein 55-Jähriger am Dienstagmorgen mit einem 48 Tonnen schweren Autokran über den Rand eines Almweges im Gemeindegebiet von Oberperfuss im Bezirk Innsbruck-Land. „In der Folge stürzte das Fahrzeug sich einmal überschlagend zirka zehn Meter ab und blieb auf der linken Seite liegen“, heißt es seitens der Polizei. Dabei wurde der Lenker eingeklemmt.

Rettungseinsatz im Bezirk Innsbruck-Land

„Der Lenker des Begleitfahrzeuges setzte sofort einen Notruf ab und leistete mit zwei zufällig an der Unfallstelle vorbeikommenden Personen Erste Hilfe“, erklären die Beamten weiter. Währenddessen rückten neben den Polizisten auch ein Rettungshubschrauber sowie die Freiwilligen Feuerwehren Oberperfuss und Kematen aus. Der Verletzte wurde in der Folge von der Besatzung des Rettungshubschraubers sowie den Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen. Anschließend wurde er in die Klinik nach Innsbruck geflogen.