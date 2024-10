Zeugen gesucht: Polizei fahndet nach diesen Einbrechern in Oberwart

Die Polizei sucht mithilfe von veröffentlichten Fotos nach den Verdächtigen, die in Oberwart einen Baucontainer aufgebrochen haben sollen.

Die Polizei sucht mithilfe von veröffentlichten Fotos nach den Verdächtigen, die in Oberwart einen Baucontainer aufgebrochen haben sollen.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 15:07 / ©LPD Burgenland

In der Nacht vom 1. auf den 2. September 2024 kam es in Oberwart zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter drangen in einen Baucontainer ein und entwendeten dabei wertvolles Werkzeug sowie verschiedene Geräte, die zur Baustellenausstattung gehörten.

Fotos der Verdächtigen veröffentlicht

Die Landespolizeidirektion Burgenland veröffentlichte kürzlich Bilder von zwei Personen, die im Verdacht stehen, für den Einbruch verantwortlich zu sein. Die Polizeiinspektion Oberwart bittet alle, die in der Nacht des Vorfalls Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Auch wer die auf den Fotos abgebildeten Personen kennt oder Informationen zu ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, dies mitzuteilen.