Nächtliche Überraschung: Tiroler spürten die Erde wackeln

Laut den Fachleuten der Geosphere Austria wurde am Montagabend, dem 28. Oktober 2024, gegen 21.54 Uhr ein Erdbeben der Stärke 2,8 im Raum Schwaz in Tirol aufgezeichnet. „Von manchen wurde es schwach verspürt und von manchen sogar akustisch wahrgenommen“, schildern die Experten. Glücklicherweise verursachte es keine bekannten Schäden an Gebäuden. Bei dieser Stärke sei dies auch nicht zu erwarten, versichert der Erdbebendienst.