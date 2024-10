So dünn wie nie zuvor: Infineon revolutioniert die Halbleiterwelt

Thomas Reisinger präsentiert den ultradünnen Silizium-Wafer von Infineon, der mit einer Dicke von nur 20 Mikrometern gerade einmal ein Viertel so dünn ist wie ein menschliches Haar.

Thomas Reisinger präsentiert den ultradünnen Silizium-Wafer von Infineon, der mit einer Dicke von nur 20 Mikrometern gerade einmal ein Viertel so dünn ist wie ein menschliches Haar.

Infineon Technologies AG beweist erneut seine Innovationskraft und präsentiert den weltweit dünnsten Silizium-Power-Wafer mit einer Dicke von nur 20 Mikrometern. Dieser ultradünne Wafer, etwa ein Viertel so dick wie ein menschliches Haar und halb so dick wie herkömmliche Silizium-Wafer, ermöglicht eine Reduzierung der Leistungsverluste in Power-Systemen um mehr als 15 Prozent.

Maximale Energieeffizienz für zukunftsweisende Anwendungen

Die neue Technologie unterstreicht nicht nur Infineons Kompetenz in der Halbleiterfertigung, sondern unterstützt auch die strategische „Powering-AI“-Roadmap. Durch die ultradünnen Wafer können Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, Consumer- und Motorsteuerungen sowie Computing-Systeme erheblich effizienter betrieben werden. Der verminderte Substratwiderstand und die angepasste Wafer-Dicke senken Leistungsverluste spürbar. Gleichzeitig ermöglicht das Design eine direkte vertikale Stromversorgung am Chip-Prozessor, eine essenzielle Voraussetzung für moderne Rechenzentren mit hohem Energiebedarf.

Herausforderungen und technologische Hürden

Um die Wafer auf eine Dicke von nur 20 Mikrometern zu reduzieren, entwickelten Infineons Ingenieure neue Fertigungsverfahren. Die Herstellung erforderte innovative Techniken zur Stabilisierung und Bearbeitung der dünnen Wafer, da die Rückseitenbearbeitung durch die geringe Dicke erschwert wird. Besondere Herausforderungen lagen in der Minimierung von Wafer-Krümmungen und der Sicherung der strukturellen Stabilität. Trotz dieser komplexen Anforderungen konnte Infineon den neuen Prozess erfolgreich in bestehende Produktionslinien integrieren, ohne die Fertigungskosten zu erhöhen.

Wachstum und Zukunftsperspektiven

Infineon plant, die Produktion der ultradünnen Silizium-Wafer in den nächsten drei bis vier Jahren sukzessive zu steigern und so Niedervolt-Stromversorgungslösungen auf Basis von konventionellen Wafern zu ersetzen. Die Umstellung auf den 20-Mikrometer-Prozess stärkt Infineons Marktposition und bietet enorme Vorteile für energieintensive KI-Anwendungen. Laut Adam White, Division President Power & Sensor Systems, erwartet Infineon ein schnelles Wachstum dieses Geschäftsbereichs mit einem Zielumsatz von einer Milliarde Euro in den kommenden Jahren.

Präsentation auf der electronica 2024

Infineon wird diese bahnbrechende Technologie erstmals auf der kommenden Messe electronica 2024 in München (Halle C3, Stand 502) der Öffentlichkeit präsentieren. Die Vorstellung der Silizium-Ultradünnwafer zeigt, dass Infineon nicht nur auf Silizium, sondern auch auf die weiteren Materialien Siliziumkarbid und Galliumnitrid setzt, um eine umfassende Lösung für die Dekarbonisierung und Digitalisierung bereitzustellen.