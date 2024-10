Tödlicher Forstunfall in Melk: Baumstamm trifft 72-Jährigen aus Amstetten

Tragischer Arbeitsunfall im Wald: Ein 72-jähriger Forstarbeiter verlor bei Baumfällarbeiten in Niederösterreich sein Leben.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 16:04 / ©Picture-Factory-fotolia.com

Im niederösterreichischen Bezirk Melk kam es am heutigen Dienstag, dem 29. Oktober 2024, zu einem schweren Arbeitsunfall, bei dem ein 72-jähriger Forstarbeiter sein Leben verlor. Der Mann, der aus dem Bezirk Amstetten stammte, war im Gemeindegebiet von Blindenmarkt mit der Fällung einer Esche beschäftigt, als das Unglück passierte.

Unvorhersehbarer Bruch des Baumstammes

Gegen 10.50 Uhr arbeitete der Forstarbeiter an der Esche, als der Stamm unerwartet auf etwa drei Metern Höhe brach. Der Bruch löste eine gefährliche Bewegung des Baumes aus: Während er fiel, wurde der Stamm plötzlich in die Höhe geschleudert und traf den Arbeiter. Sofort alarmierte Rettungskräfte trafen am Unfallort ein, konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes bestätigen. Die schweren Verletzungen durch den Aufprall waren für den 72-Jährigen tödlich.