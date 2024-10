Fachberufsschule Klagenfurt: Ferlacher Lehrberufe ziehen um

Schon der Abschluss der ersten Bauphase wird die Schülerkapazität auf 1.630 Schüler erhöhen. Künftig sollen an der Fachberufsschule in Klagenfurt nämlich Handels- und Schönheitsberufe sowie Tischlerei, Elektrotechnik und Fleischverarbeitung angesiedelt sein. Zudem werden Lehrberufe aus der Fachberufsschule Ferlach in die Landeshauptstadt übersiedeln. Ein entsprechender Beschluss fiel in der heutigen Regierungssitzung.

Millionen-Investition in Klagenfurter Fachberufsschule

Die Kosten für die erste Baustufe belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro für die baulichen Maßnahmen und knapp eine Million Euro für die bewegliche Einrichtung. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind zusätzliche Mittel für weitere Baustufen und Planungsarbeiten vorgesehen. Das in Summe dreistufige Projekt soll bis 2030 abgeschlossen sein. Dazu sagen Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ): „Die Vorteile der Bündelung von Kompetenzen an einem Ort liegen auf der Hand: Qualitätssteigerung in der Ausbildung sowie der wesentlich effizientere Personal- und Ressourceneinsatz sind nur zwei von vielen.“ Geplant sind umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen – einschließlich der Verbesserung der Werkstätten und Labore. Eine erste Etappe betrifft die Verlegung der Tischlerwerkstätten ins Erdgeschoss und den Ausbau der Labore für Elektrotechnik.