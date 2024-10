Igel in Not: Villach setzt sich fÃ¼r den Schutz der stacheligen Freunde ein

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 16:42 / ©Stadt Villach, ak

Der Westeuropäische Igel ist erstmals auf der Liste potenziell gefährdeter Tierarten der Weltnaturschutzunion (IUCN) gelandet. Intensive Landwirtschaft, Straßenbau und Bodenversiegelung bedrohen die Lebensräume dieser beliebten Gartenbewohner. Um dem entgegenzuwirken, setzt Villach auf zahlreiche Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität.

Maßnahmen für mehr Biodiversität

Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig und die Abteilung Stadtgrün engagieren sich seit langem für den Artenschutz. Neben der Bereitstellung von Igelhotels sowie Insektentürmen in Parks und Grünanlagen werden auch Laubhäufen als Überwinterungsmöglichkeiten für Igel belassen. Diese Initiativen sollen helfen, die Population der nützlichen Tiere zu stabilisieren. Igel spielen eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht. Sie ernähren sich von Käfern, Spinnen und anderen Insekten und tragen so zur natürlichen Schädlingsbekämpfung bei. Vizebürgermeisterin Katholnig hebt hervor, dass die Tiere auch wertvolle Helfer für Gemüsegärtner sind und zur Erhaltung der Biodiversität beitragen.

Engagement in der Gemeinschaft

Der Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB) in der Maria Gailer Straße unterstützt die Aktion, indem er gemeinsam mit Jugendlichen Insekten- und Igelhotels baut. Diese können von Privatpersonen oder Unternehmen bestellt werden, um die Igelpopulation auch in Gärten und Betriebsgeländen zu fördern. Um die Laubbeseitigung umweltfreundlicher zu gestalten, setzen die Stadtgrün-Mitarbeiter Akkublasgeräte oder klassische Rechen ein. Aktuell werden zudem 120 neue, klimafitte Bäume in den verschiedenen Stadtteilen gepflanzt, um die grüne Infrastruktur Villachs weiter zu stärken und den Klimaschutz zu unterstützen.