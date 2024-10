25 Jahre ohne Führerschein: Alkolenkerin am Steuer erwischt

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 16:55 / ©BMI/KK

Am 29. Oktober erhielt die Polizeiinspektion Mattighofen einen telefonischen Hinweis auf einen mutmaßlichen Alkoholfahrer. Dieser hatte beinahe einen Traktor gerammt und war anschließend einige Meter auf dem Gehweg weitergefahren. Das Auto wurde später auf einem Parkplatz in der Braunauerstraße in Mattighofen entdeckt. Die Fahrerin, eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau, war bereits im Bistro. Sie erklärte, dass sie mit dem Auto von zu Hause zum Einkaufsmarkt gefahren sei.

Starker Alkoholgeruch

Dabei war bereits ein starker Alkoholgeruch wahrnehmbar. Aufgrund des Hinweises und der Aussagen der Fahrerin wurde ein Alkotest durchgeführt, der positiv ausfiel. Der Frau konnte der Führerschein jedoch nicht entzogen werden, da sie seit Ende 1999 keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die Bezirkshauptmannschaft Braunau wird über den Vorfall informiert.