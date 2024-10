Kurz nicht hingesehen: Dieb schlug in Klagenfurt zu

Die Polizei ermittelt nach dem dreisten Diebstahl in Klagenfurt.

Die Polizei ermittelt nach dem dreisten Diebstahl in Klagenfurt.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 16:59 / ©5 Minuten

Nur kurz mal nicht hingesehen, hatte ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan am Dienstagnachmittag. Er hatte mehrere Werkzeuge hinter seinem Auto abgelegt. Ein bislang unbekannter Täter packte die Gelegenheit beim Schopf und strich die Geräte ein. Der 53-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als er wieder zu seinem Wagen zurückkam und erstattete in der Folge Anzeige bei der Polizei. Die Beamten beziffern den Wert des Diebesgutes mit einem niedrigen vierstelligen Betrag. Die Ermittlungen laufen bereits auf Hochtouren.