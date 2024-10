Wusstest du das? So viele Ausländer leben wirklich in der Steiermark

In der Steiermark lebten mit Stichtag 1. Januar 2024 rund 196.000 Menschen mit ausländischem Geburtsort.

In der Steiermark lebten mit Stichtag 1. Januar 2024 rund 196.000 Menschen mit ausländischem Geburtsort, was 15,5 Prozent der Gesamtbevölkerung des Bundeslandes ausmacht. Laut dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) stieg der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung in den letzten fünf Jahren um 2,7 Prozentpunkte – eine Zunahme um 23 Prozent seit 2019.

Herkunftsländer und regionale Verteilung

Die meisten Zugewanderten in der Steiermark stammen aus Rumänien (24.300), Bosnien und Herzegowina (24.100) sowie Deutschland (23.500). Auf den weiteren Plätzen folgen Kroatien (13.400) und Ungarn (11.200). Innerhalb des Bundeslandes zeigt sich eine besonders hohe Konzentration von Menschen mit ausländischem Geburtsort in der Landeshauptstadt Graz, wo ihr Anteil bei 30,8 Prozent liegt. Auch die Bezirke Leoben (15,6 Prozent) und Bruck-Mürzzuschlag (13,7 Prozent) verzeichnen vergleichsweise hohe Anteile. Die niedrigsten Werte finden sich in Hartberg-Fürstenfeld (6,6 Prozent) und Murau (6,0 Prozent).

Zuwanderung und Geburtenrate

Im Jahr 2023 verzeichnete die Steiermark eine Nettozuwanderung von etwa 9.000 Personen, wobei 48 Prozent der Zugewanderten aus EU- oder EFTA-Staaten stammten. Besonders groß war der Zuzug von Personen aus Rumänien, Kroatien und Syrien. Die Geburtenrate lag 2023 im Durchschnitt bei 1,33 Kindern pro Frau. Im Vergleich zu Frauen, die in Österreich geboren sind, liegt die Geburtenrate bei Frauen mit ausländischem Geburtsort höher, insbesondere bei Frauen aus Ländern wie Afghanistan, Syrien und dem Irak.

Arbeitsmarkt und Einkommen

Die Arbeitslosenquote in der Steiermark lag 2023 bei 5,5 Prozent und damit unter dem österreichischen Durchschnitt von 6,4 Prozent. Bei Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit betrug die Arbeitslosenquote 8,4 Prozent. Hinsichtlich des Einkommens zeigt sich ein deutlicher Unterschied: Während das mittlere Nettojahreseinkommen von Österreicherinnen und Österreichern 2022 bei etwa 30.200 Euro lag, verdienten ausländische Staatsangehörige im Durchschnitt 24.800 Euro – das entspricht 82 Prozent des Einkommens österreichischer Staatsbürger.