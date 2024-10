Verletzt: Drogenlenker (51) verursacht Verkehrsunfall

Heute kam es in Salzburg zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Mopedfahrer, der unter Drogeneinfluss stand.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 17:04 / ©5 Minuten

Am Morgen des 29. Oktober kam es in der Guggenmoosstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 55-jährigen Autolenkerin aus Bergheim und einem 51-jährigen Mopedfahrer aus Hallein. Der Mopedfahrer stürzte und die 55-jährige Beifahrerin auf dem Sozius zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Drogenschnelltest beim Halleiner ergab Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel, was der Amtsarzt bestätigte. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der 51-Jährige wird angezeigt, die Polizei nahm ihm den Fahrzeugschlüssel ab und erstatte Anzeige gegen ihn.