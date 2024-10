Hauptplatz-17-Betreiber Koschier: „Ohne Scheitern kein Wachstum“

Ralph Koschier: Ich war für die Baumaßnahmen zuständig und mein Kollege Alban für die Gastronomie. Wir beide haben einen 50/50-Anteil am Café. Ein halbes Jahr hat alles gut funktioniert, danach begann es zu bröckeln. Ich habe vor allem im Hintergrund agiert, da ich kein Gastronom bin, sondern aus der Baubranche komme. Deswegen kann ich über die Insolvenzursache auch keine genauen Informationen geben. Auch warum kein Sanierungsplan angestrebt wird, kann ich nicht beantworten. Allerdings war die Frequenz okay und im Jahr 2023 haben wir 30.000 Kaffeetassen verkauft.

Den Nahversorger am Hauptplatz 11 betrifft die Insolvenz natürlich nicht. Dort hat alles gut geklappt. Drei Komponenten, bestehend aus Vermieter, Bank und Rewe, hatte es gebraucht, um den Laden startklar zu bekommen. Nachdem das alles geklappt hatte, wurde der „Lebensmittelhandel am Hauptplatz 11“ Ende Juni 2024 eröffnet. Das Konzept kam bei den Villachern gut an. Der erste Monat lief wirklich supergut. Und dann bekamen wir gleich ein Angebot von einer Familie, die den Betrieb sehr gerne übernehmen wollten. Mein Partner und ich haben den Nahversorger dann nach Kirchtag an die Familie übergeben. Was ich weiß, läuft der Betrieb sehr gut.