Wusstest du das? So viele Ausländer leben wirklich in Österreich

Zum Stichtag 1. Januar 2024 lebten laut dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) rund 2,038 Millionen Menschen mit einem ausländischen Geburtsort in Österreich, was 22,3 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Im Vergleich zum Jahr 2019 bedeutet dies eine Zunahme um 2,7 Prozentpunkte oder 17,9 Prozent.

Herkunftsländer und regionale Verteilung

Die größte Gruppe unter den Zugewanderten stellt die Bevölkerung mit Geburtsort in Deutschland (etwa 265.100 Personen). Darauf folgen Menschen aus Bosnien und Herzegowina (178.900) und der Türkei (165.300). Auch Menschen aus Rumänien, Serbien und Ungarn sind in großer Zahl vertreten, ebenso wie Migranten aus Syrien, der Ukraine, Polen und Kroatien. In Wien lebt mit 39,5 Prozent fast die Hälfte der Menschen, die im Ausland geboren wurden. Oberösterreich und Niederösterreich folgen mit Anteilen von 13,6 Prozent und 12,4 Prozent. Im Burgenland sind die Zahlen hingegen gering – dort lebt nur ein kleiner Anteil der in Österreich wohnhaften, im Ausland geborenen Bevölkerung (rund 2 Prozent).

Zuwanderung und Abwanderung

Die Zuwanderung bleibt ein bedeutendes Thema in Österreich. Im Jahr 2023 kamen etwa 195.000 Menschen aus dem Ausland nach Österreich, während rund 128.300 das Land wieder verließen. Der Wanderungssaldo, also die Nettozuwanderung, lag bei 66.600 Personen, was gegenüber 2022 eine deutliche Reduktion um über 50 Prozent darstellt. Besonders viele Zuwanderer stammten 2023 aus Deutschland, Rumänien, der Ukraine und Syrien.

Arbeitsmarkt und Einkommensunterschiede

Hinsichtlich der Arbeitslosenquote und des Einkommens gibt es Unterschiede zwischen Österreichern und Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. „Die Arbeitslosenquote unter ausländischen Staatsangehörigen lag 2023 bei 9,6 Prozent und damit deutlich höher als bei der österreichischen Bevölkerung, wo sie bei 5,3 Prozent lag“, so der ÖIF. Auch bei den Einkommen zeigt sich ein Unterschied: Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit hatten 2022 ein Nettojahreseinkommen von durchschnittlich 25.400 Euro, was nur etwa 82 Prozent des Einkommens österreichischer Staatsbürger beträgt. Zuwanderer aus EU- und EFTA-Staaten, die vor 2004 der Union beitraten, verdienten im Durchschnitt etwas mehr, während Personen aus später beigetretenen EU-Ländern sowie aus der Türkei und ehemaligen jugoslawischen Staaten deutlich weniger verdienten.