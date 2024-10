Weihnachtsdeko statt Herbstlaub: Wien bereitet sich vor

Veröffentlicht am 29. Oktober 2024, 17:13 / ©5 Minuten

Der Countdown bis Weihnachten läuft – es sind nur noch acht Wochen bis zum Heiligen Abend. In Wien jedoch sorgte bereits Mitte Oktober die weihnachtliche Dekoration in der Innenstadt für erstaunte Blicke. Die festlichen Beleuchtungen wurden früh angebracht, zehn Wochen vor Heiligabend. Die Lichter bleiben jedoch vorerst dunkel: Der offizielle Start ist erst für Mitte November geplant.

Förderung für die weihnachtliche Pracht

Dass die weihnachtliche Dekoration in der Wiener Innenstadt jedes Jahr so großzügig ausfällt, ist den ansässigen Geschäftsleuten zu verdanken. Sie finanzieren den Großteil der festlichen Pracht selbst und werden dabei von der Stadt Wien und der Wiener Wirtschaftskammer unterstützt. In diesem Jahr wurde die Förderung sogar aufgestockt: Statt wie bisher 50 Prozent beträgt die Unterstützung nun 75 Prozent der Kosten.